ماييلي وإبراهيم عادل يقودان هجوم بيراميدز أمام فاركو في الدوري

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فاركو في إطار بطولة الدوري.

ويحل فاركو ضيفا على بيراميدز في السابعة من مساء الأربعاء على استاد الدفاع الجوي في إطار بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة من 10 مباريات بينما يأتي فريق فاركو في المركز السادس عشر برصيد 10 نقاط.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - يوسف أسامة - دودو الجباس - مروان حمدي