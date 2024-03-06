بوتين: مستعدون للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في افتتاح المحادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في سوتشي، أن روسيا في تعاون نشط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العديد من القضايا.

وقال بوتين: "نواصل التعاون النشط للغاية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وروسيا تواصل تعاونها في العديد من القضايا". وشدد رئيس الكرملين على أن موسكو لا تزال مستعدة للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "في جميع المجالات"، معربا عن امتنانه للوكالة للإجراءات التي تهدف إلى تعزيز التعاون مع روسيا.

وأكد بوتين أيضًا أن روسيا تبذل قصارى جهدها لتعزيز سلامة المنشآت النووية،"نحن لا نزال أحد القادة بلا منازع في هذا القطاع في العالم. نحن لا نعمل فقط، ولكننا نطور الطاقة النووية بنشاط، ونعتبرها شكلًا صديقًا للبيئة من أشكال الطاقة. وتابع بوتين: "نحن نبذل قصارى جهدنا لتحسين السلامة في المنشآت النووية". ثم أشار الرئيس إلى أن روسيا مستعدة لمشاركة نتائج البحث والعمل في مجال الطاقة النووية "مع جميع شركائنا المهتمين".

بدوره، قال جروسي إنه "مستعد" لمناقشة "مواضيع حساسة"، ومن المهم جدًا بالنسبة لي أن أكون هنا جرت محادثتنا الأولى في سانت بطرسبرغ منذ عام ونصف، وكان اجتماعًا مهمًا، يبدو لي أن كل ما حدث منذ ذلك الحين يظهر بشكل أكبر توقيت هذه المحادثة”. وأضاف جروسي: "هناك تحديات، وهناك أسئلة حساسة في رأيي، هذه المحادثة مهمة للغاية، وأنا أقدر الفرصة وأنا على استعداد لمناقشة كل هذه المواضيع معك".