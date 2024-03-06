نهائي كأس مصر.. كولر قبل مواجهة الزمالك: قدرنا تحقيق البطولات

تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مباراة الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر المقرر لها يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال مارسيل كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : كان لدينا وقت كافي للاستعداد لمباراة القمة وجهزنا أنفسنا جيدا وسنواجه فريق كبير جدا لديه لاعبين مميزين وطموحنا تحقيق البطولة وهذا قدر الأهلي دائما.

وأضاف “كولر”: قائمة الفريق الآن بها 23 لاعباً، وسوف نستبعد 3 لاعبين قبل النهائي، حارس ولاعبان وكأس العالم للأندية كان نقطة تحول في مسيرتنا، وكان بامكاننا تحقيق أفضل مما حققناه، والتحضيرات بالسعودية تساعدنا على تحقيق الأفضل.

وتابع المدير الفني للأاهلي أن فريقه يواجه منافس كبير ولن يركز على لاعب بعينه في القلعة البيضاء مؤكدًا أن الأبيض لديه لاعبين مميزين والتركيز على تجاوز الخصم وتحقيق اللقب.

وشدد “كولر” على أن الأهلي يتواجد به “خلطة” مميزة لتحقيق النهائيات، وهذه مباراة مثل أي مباراة أخرى، والذي يفرق دوافع اللاعبين من خلال إصرارهم للفوز في مثل هذه اللقاءات.

وأكمل: سعداء باللعب في المملكة العربية السعودية وسط حضور جماهيري كبير متوقع من جمهور الأهلي الذي يساند الفريق في كل مكان.