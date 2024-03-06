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الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزير المالية: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يرتكز على تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%

الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط، وزير المالية
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قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بالنسبة للمراجعة الأولى والثانية يتزامن مع استعادة استقرار الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نقاط الاتفاق ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية القادمة بنسبة 3.5%، وخفض الدين تحت 90%، وتخفيض مستوى العجز الكلي.

وأضاف «معيط»، خلال مؤتمر رئيس الوزراء مع صندوق النقد الدولي، نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن بنود الاتفاق تأتي إطار استمرار الانضباط المالي، واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، مع وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى زيادات.

الدكتور محمد معيط وزير المالية صندوق النقد الدولي