رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح الملتقى الأول للتدريب والتوظيف للطاقة الشمسية بكلية الهندسة

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الملتقى الأول للتدريب والتوظيف للطاقة الشمسية والذي نظمته كلية الهندسة بمبنى الكلية بالحرم الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة ورئيس الملتقى، والدكتور سامي عبدالرؤوف عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عبد الرحيم يوسف الاستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربية، مدير برنامج الهندسة الأهلية بجامعة جنوب الوادي الاهلية والرئيس التنفيذي للملتقى، والدكتور عصام عبيد وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسين مغربي وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس وحضور طلابي.

وقد شارك في الملتقى الذى نظم فعالياته طلاب أسرة من أجل مصر بكلية الهندسة خمس شركات من الشركات الرائدة في مجال الطاقة الشمسية بصعيد مصر ( شركة بيور باور - شركة ايجى باور - شركة تكنولوجيا الطاقة الشمسية - شركة ثقه -شركة بيور بالأقصر ).

وقد أبدت الشركات دعمها اللامحدود للأنشطة الطلابية لتدريب الطلاب والخريجين لربط الدراسة النظرية بسوق العمل.