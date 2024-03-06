ads
الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

رئيس جامعة جنوب الوادي يفتتح الملتقى الأول للتدريب والتوظيف للطاقة الشمسية بكلية الهندسة

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

افتتح الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، الملتقى الأول للتدريب والتوظيف للطاقة الشمسية والذي نظمته كلية الهندسة بمبنى الكلية بالحرم الجامعي.

جاء ذلك بحضور الدكتور فرج خضاري عميد كلية الهندسة ورئيس الملتقى، والدكتور سامي عبدالرؤوف عميد كلية الطب البيطري، والدكتور عبد الرحيم يوسف الاستاذ المساعد بقسم الهندسة الكهربية، مدير برنامج الهندسة الأهلية بجامعة جنوب الوادي الاهلية والرئيس التنفيذي للملتقى، والدكتور عصام عبيد وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسين مغربي وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، ورؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس وحضور طلابي.

وقد شارك في الملتقى الذى نظم فعالياته طلاب أسرة من أجل مصر بكلية الهندسة خمس شركات من  الشركات الرائدة في مجال الطاقة الشمسية بصعيد مصر  ( شركة بيور باور - شركة ايجى باور - شركة تكنولوجيا الطاقة الشمسية - شركة ثقه -شركة بيور بالأقصر ). 

وقد أبدت الشركات دعمها اللامحدود  للأنشطة الطلابية لتدريب الطلاب والخريجين  لربط الدراسة النظرية بسوق العمل.

أعضاء هيئة التدريس الهندسة الكهربية الطاقة الشمسية تكنولوجيا الطاقة الشمسية جامعة جنوب الوادي رئيس جامعة جنوب الوادى طاقة الشمسية صعيد مصر