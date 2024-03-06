بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. سفراء عدة دول يشاركون في تكريم نماذج نسائية مصرية

شارك سفراء دول ألمانيا، وكندا، والمكسيك، والسويد، والتشيك، وفرنسا في حفل تكريم لنماذج نسائية مصرية بارزة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

شملت قائمة الحضور لويس دوماس سفير كندا، وايفان يوكا سفير جمهورية التشيك، وإيريك شوفاليه سفير فرنسا، وفرانك هارتمان من المانيا، وليونورا رويدا سفيرة المكسيك، هاكان امزجارد سفير السويد.

تم تكريم 12 مصرية متميزة بجائزة بطلات التغيير" في هذا الحفل، حيث قام السفير فرانك هارتمان بتسليم الجوائز شخصيًا لبعض الفائزات مثل سيدة ناميس عرنوس مؤسسة شبكة إحكي، وسيدة سلوى اللقاني مؤسسة متجر فري نايل (VeryNile)، واللتين تم اختيارهما من قبل السفارة الألمانية.

في كلمته خلال الحفل، أشاد سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان بمساهمة النساء في تحقيق التغيير الاجتماعي ودورهن البارز في تمكين البنات والسيدات، مؤكدًا على أهمية تبني سياسات خارجية نسوية تعزز المساواة بين الجنسين.

وأخيرًا، تم تكريم المشاركات الشابات في نهائي مسابقة الشعر "أحلمي، فكري، عبري" التي نظمتها السفارة الألمانية عبر الإنترنت، والتي تعكس أحلام ومخاوف جيلهن الفنية الشعرية المبتكرة والمهمة.

تجدر الإشارة إلى أن المانيا تولي اهتمامًا كبيرًا لشؤون المرأة وتعتبر صوتها وأفكارها وقدرتها مصدرًا رئيسيًا لتطور المجتمع وإستقراره