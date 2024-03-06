نقابة الصحفيين تعلن افتتاح عيادة جديدة ضمن مشروع العيادات الخارجية

أعلنت نقابة الصحفيين اليوم الأربعاء، عن افتتاح عيادة خارجية جديدة وتجهيزها بكافة التجهيزات الطبية وغير الطبية لتنضم إلى مشروع العيادات الخارجية، وذلك بعد شهر واحد من تشغيل العيادة الأولى في التخصصات الطبية المختلفة، لأول مرة في تاريخ مشروع العلاج.

وأكد محمد الجارحي عضو مجلس النقابة المشرف على مشروع العلاج أن العيادة الجديدة تتيح إمكانية تشغيل العيادات الخارجية بطاقة ٤ أطباء يوميًا على فترتين، بالتعاون مع عدد من الاستشاريين والأطباء والجهات الطبية في مختلف التخصصات الطبية ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، كما تساهم في حل مشكلة تعاقب مواعيد الأطباء واستيعاب زيادة أعداد المترددين على العيادات.

وأشار الجارحي إلى أن الكشف بالعيادات الخارجية مجانًا وبأسبقية الحضور لكل أعضاء النقابة وأسرهم من أقارب الدرجة الأولى، وهم الوالدان والأبناء والزوجة والزوج، وينتهي التسجيل في الكشف بعد ساعة من بدء العيادة.