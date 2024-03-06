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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مدبولي: أنهينا الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن السياسات النقدية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، نجاح مصر في التوصل إلى اتفاق بين مصر ممثلة في الحكومة والبنك المركزي، وصندوق النقد الدولي، بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال مرحلتي المراجعة الأولى والثانية في إطار آلية التسهيل الممتد للصندوق.

وأكد رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يأتي في إطار سياسات الإصلاح الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري التي أعدتها الحكومة المصرية.

ولفت، إلى أن الحكومة والبنك المركزي، معنيين بوضع مستهدفات وتنفيذها، مشيرًا إلى أنّه كان هناك توافقا في المستهدفات مع صندوق النقد الدولي.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء صندوق النقد الدولي