شعبة النقل الدولي: تحرير سعر الصرف يقضي على معاناة التجار والمستوردين مع السوق السوداء

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وزيادة سعر الفائدة إلى 600 نقطة، سيساهم في توفير عملة الدولار في البنوك، ويحد بشكل كبير من توجه الناس للسوق السوداء للحصول عليه كما أنه يمنع تخزين الدولار والاتجار فيه، وهو ما يساهم في القضاء على السوق السوداء للعملات التي طالما عانى منها التجار والمستوردون.

وأوضح “السمدوني” في تصريحات صحفية اليوم، أن توافر الحصيلة الدولارية في البنوك سيسرع من عملية الإفراج عن البضائع والسلع والخامات في الموانئ، مما يعيد الاتزان للأسواق ويحد من ارتفاع الأسعار لوفرة المعروض من السلع، كما أن أغلب السلع كان يتم تسعيرها على أساس سعر الدولار الموازي وليس بالسعر الرسمي المعلن بالبنوك.

وأكد أن تحرير سعر الصرف سيؤدي إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، والتي تأثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية نتيجة توقف سلاسل الإمداد وعدم توافر الخامات اللازمة للإنتاج والتصنيع، والذي كانت أهم أسباب هذا النقص في الخامات "شح الدولار" وصعوبة الحصول عليه، مضيفا أنه مع تحرير الصرف سيكون السوق المصري أكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة استقرار السوق وتوافر العملة بسعر مناسب وعادل.