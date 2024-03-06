رئيس وزراء أرمينيا يزور المتحف القومي للحضارة بالفسطاط

استقبل المتحف اليوم، "نيكول باشينيان" رئيس وزراء جمهورية أرمينيا والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارته الرسمية الحالية إلى مصر.

جاء ذلك استمرارا لسلسلة الزيارات الرسمية من كبار الشخصيات والمسئولين من الدول الأجنبية والعربية التي يشهدها المتحف القومي للحضارة بالفسطاط.

كان الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف في استقبال رئيس الوزراء الأرميني والوفد المرافق له، حيث رحب بهم، وقدم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، كما قدم لرئيس الوزراء هدية تذكارية مقدمة من المتحف.

كما حرص الدكتور سيد أبو الفضل المشرف على قاعات المتحف على اصطحاب رئيس وزراء أرمنيا والوفد المرافق له في جولة داخل المتحف شملت قاعات كل من العرض المركزي والمومياوات الملكية والنسيج المصري، وقدم لهم شرحًا وافياّ عن المتحف وتاريخ إنشائه وما يضمه من مقتنيات أثرية فريدة تحكي تاريخ الحضارة المصرية العريقة على مر العصور.

وخلال الجولة، أعرب رئيس الوزراء الأرميني عن إعجابه بالمتحف، والذي يبرز مكانة مصر الحضارية من خلال الكنوز الأثرية المعروضة به والتي تكشف عن تطور الحياة المصرية والتراث المصري عبر العصور، وأسلوب عرضها المتميز وخاصة قاعة المومياوات، كما حرص على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف أعرب خلالها عن امتنانه لحسن الاستقبال داخل المتحف وانبهاره بالحضارة المصرية العريقة.

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