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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

مدبولي: نستهدف عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في الاستثمارات الكلية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَه الهدف الرئيسي لنا هو عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأكبر في إجمالي الاستثمارات الكلية التي تحدث على مدار العام في الاقتصاد المصري.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، أذاعته قناة "إكسترا نيوز"، أنَّ الظروف الماضية التي مرت بها الدولة المصرية كان الاستثمار العام أو الحكومي يمثل النسبة الأكبر، وأصبحنا نستهدف على مدار الفترة الماضية عودة القطاع الخاص ليكون المساهم الأصلي بإجمالي الاستثمارات الكلية ليخلق فرص عمل أكبر يجلب من خلالها استثمارات للاقتصاد المصري.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء القطاع الخاص