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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة القناة تقدم خدمات طبية مجانية لكبار السن بقصر ضيافة الإسماعيلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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وجهت جامعة قناة السويس قافلة طبية وتوعوية إلى قصر ضيافة كبار السن، لتوقيع الكشف الطبي وتقديم الاستشارات الطبية والتثقيف الصحي لأهالينا كبار السن.

تأتي هذه الزيارة وفق توجيهات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس بأهمية تقديم الرعاية العلاجية المجانية للفئات الأولى بالرعاية، وهي فئة هامة ومؤثرة من فئات المجتمع، وهم كبار السن، وأهمية نشر الوعي الصحي من أجل رفع مستوى الصحة العامة.

قام أطباء الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، والإدارة الطبية بالكشف الطبي، وتقديم ووصف العلاج بالمجان لنزلاء قصر ضيافة كبار السن، في تخصصات العظام، الرمد، الأنف والأذن،  الجلدية، المسالك،  النفسية والعصبية، طب الأسرة، والأسنان.

أقيمت القافلة بإشراف عام الدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشرف على تنفيذها المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، وإدارة تخطيط البرامج والمشروعات.

أعضاء هيئة التدريس الاستشارات الطبية التخصصات الطبية