جامعة بني سويف تحتفل باليوم العالمي لذوي الإعاقة

نظمت كلية العلوم بجامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور وليد فاروق عميد كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، الدكتورة منى كمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور أحمد عزازي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل عبد الغني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود الشهاوي رئيس قسم الإعاقة البصرية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، ولفيف من الطلاب.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة أهمية إقامة هذه الفعاليات لزيادة التوعية بالأشخاص ذوي الهمم، والتعريف بحقوقهم، وزيادة فهم قضايا الإعاقة والتوعية بأهمية ضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة، والتوعية بأهمية دمج الأشخاص ذوى الإعاقة في كافة مجالات الحياه، وتعزيز مشاركتهم في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة وخاصة في الأمور المتعلقة بالتعليم.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الاحتفال شملت قيام مجموعة من الأطفال المكفوفين بعمل عرض لأغنية موسيقية، وعرض مسرحية حول التلعثم قام بها مجموعة من طلاب وطالبات الكلية قسم التخاطب، فضلًا عن تكريم نماذج مشرفة من الطالبات المتفوقين من ذوي الإعاقة الذين حصلوا على الماجستير.