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الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

ممثلا لفيفا.. أبو ريدة يختتم اجتماعاته في IFAB بالمملكة المتحدة

هانى ابو ريده
هانى ابو ريده
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اختتم المهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اجتماعاته في مجلس كرة القدم العالمي "IFAB" باسكتلندا بالمملكة المتحدة. 

وشارك أبو ريدة في اجتماعات IFAB، التي أقيمت خلال الأيام الماضية، في اسكتلندا، ممثلا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفقة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، وهي الدورة الثالثة للعضو المصري البارز في "IFAB"، للثقة التي يتمتع بها من زملائه أعضاء تنفيذية الفيفا لإعادة انتخابه لتمثيلهم في المجلس الذي يعد السلطة الأعلى في العالم لصياغة قوانين كرة القدم .

ووافق مجلس IFAB على العديد من التغييرات والتوضيحات لقوانين اللعبة المتعلقة باللاعبين فيما يتعلق بالتعامل مع الارتجاج بالمخ، ومعدات اللاعبين، والأخطاء وسوء السلوك، وركلات الجزاء، وتبديلات اللاعبين.

ويعد أبو ريدة أقدم أعضاء المجلس الأعلى فيفا، بعد أن تم انتخابه ليكون عضوا باللجنة التنفيذية لأول مرة في عام 2009، استمرارا لجهوده الكبيرة في تطوير اللعبة.

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