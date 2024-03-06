تامر الحبال: قرار البنك المركزي يقضي على السوق السوداء للدولار

وصف المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، بالقرار الممتاز الذي يقضي على السوق السوداء للدولار ويسيطر على الأسعار.

وقال الحبال في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إن القرار يعد بداية نهاية السوق السوداء، حيث أن الدولة لديها الرغبة في مواجهة السوق الموازية للعملات والقضاء عليها.

وأضاف المهندس تامر الحبال، أن هناك عزم وإردة سياسية على تحسين الأوضاع الاقتصادية ومواجهة جشع التجار وتجار العملة الذين يخربون في الاقتصاد المصري وبعد دخول استثمارات جديدة لمصر وتوفير العملة الصعبة كانت خطوات الدولة سابقة لتوقعات تجار السوق السوداء ووجهت لهم عدد من الضربات ومستمرة في ذلك لحين القضاء عليها.

وأوضح الحبال أن استقرار وتخفيض سعر الدولار يساهم في انخفاض الأسعار وتوفير السلع، لذلك ينبغي على المواطنين عدم القلق أو الخوف بشأن الأسعار خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك، لاسيما بعد قرار الإفراج الجمركي عن السلع الغذائية أصبح لدينا مخزون استراتيجي يكفي ما بعد شهر رمضان الكريم.