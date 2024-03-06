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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس قوى عاملة النواب يشيد بقرار البنك المركزي بالتسعير العادل للجنيه

النائب عادل عبدالفضيل
النائب عادل عبدالفضيل
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أشاد النائب عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، بقرار البنك المركزي وزيادة الفائدة بنسبة 6 %.

وأكد النائب "عبد الفضيل" في بيان صحفي اليوم: "إن هذا القرار من شأنه، إن يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة الصادرات المصرية، فضلا عن  تحسين قدرة مصر على المنافسة في السوق العالمية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

وأشار رئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إلى أن هذا القرار يعتبر خطوةً مهمة على طريق تحرير الاقتصاد المصري ودمجه فى الاقتصاد العالمى، لاسيما وأنه يستهدف القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي، خاصة وأن الاقتصاد المحلي تأثر كثيرا في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادى، وزيادة التضخم بمعدلات كبيرة، وهذا بدوره يتطلب إجراءات جادة للقضاء على هذه الفجوة وتحقيق استقرار السوق المصرية.

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