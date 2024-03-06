الأحد المقبل.. "مكانة المرأة المصرية عبر العصور" ندوة بجامعة عين شمس

ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الآثار والمجلس القومى للمرأة فرع القاهرة ندوة "مكانة المرأة المصرية عبر العصور".

وذلك في إطار الموسم الثقافي للجامعة برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وغادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحسام طنطاوي عميد كلية الآثار وذلك يوم الأحد المقبل الموافق ١٠ من مارس الجارى بقاعة الاحتفالات الكبرى بجوار كلية الصيدلة فى تمام ١٢ ظهرًا.

ونسق الندوة جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور باسم محمد وكيل كلية الآثار لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف إدارى اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد الشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة طلاب التربية العسكرية بالجامعة.

وتستضيف الندوة غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة وعايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ ورباب جدة مدرس الآثار المصرية القديمة ورانيا زيدان مدرس الآثار اليونانية والرومانية ونورا حسين مدرس الفنون والآثار القبطية والإسلامية.