ندوة تعريفية حول الخطة التنفيذية ومؤشرات الأداء بجامعة الدلتا التكنولوجية 2024-2030

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك ندوة تعريفية حول الخطة التنفيذية ومؤشرات الأداء لكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة (٢٠٢٤-٢٠٣٠) لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإدارى، يحاضر بها الدكتور محمد عبدالفتاح المشرف على التخطيط الإستراتيجى بالجامعة.

ويأتى ذلك فى إطار حرص الجامعة على تنفيذ توجهات الدولة المصرية في مجال التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، وتضمينها بالخطة المستقبلية للجامعة، والاهتمام بتنمية روح الابتكار واقتصاد المعرفة والتحول الرقمى، بما يدعم تحقيق أهداف استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة 2030 .

وخلال فعاليات الندوة تم مناقشة رؤية الكلية ورسالتها والتى تستهدف أن تكون رائدة فى مجال التعليم التكنولوجي لخدمة المجتمع، ومركزًا للابتكار والإبداع، إضافة إلى تخريج تكنولوجيين مؤهلين طبقًا للمعايير الأكاديمية والعالمية.

كما تم عرض عدد من الغايات الاستراتيجية التى تسعى الكلية لتحقيقها لتكون جامعة ذكية ذات بحوث وخدمات تعليمية علمية تنافسية متميزة منها:

تقديم تعليم تكنولوجى متميز، جودة منظومة الدراسات العليا والبحث العلمي بالكلية ،تعزيز التعاون وتوثيق الصلة بين الكلية والمجتمع، تحقيق اداء اداء فعال، وان تكون كلية ذكية ابتكارية.

ومن جانبه، اكد الدكتور عربى كشك، حرص الجامعة من خلال الخطة على ترسيخ القيم وتشجيع الإبتكار والإبداع ،ونشر المعرفة وخلق روح التعاون بين الطلاب وجميع منسوبي الجامعة؛لتحقيق الريادة والتميز، وترسيخ قيم الجودة والوصول إلى العالمية ومواكبة التطورات التكنولوجية والمتغيرات المتلاحقة، خاصة مع حرص الجامعة على تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية والتدريبية،ومجالات خدمة المجتمع.

واضاف رئيس الجامعة أن الخطة الإستراتيجية تتضمن تعزيز عناصر التميز داخل الجامعة، ورفع معدلات التنافس، ودعم العلاقات الدولية، مؤكدًا على ضرورة انشاء نظام الجودة والإعتماد الأكاديمي للبرامج، وتأهيلها للتقدم للإعتماد ،بالإضافة الى انشاء البنية التحتية المعلوماتية للتحول الرقمي لجميع خدمات الجامعة،بما يسهم فى تحقيق رؤية الجامعة وتعزيز القدرة التنافسية والتميز الاستراتيجي للجامعة على المستوى المحلى والاقليمى والدولى،حيث تسعى الجامعة إلى توفير بيئة منتجة للعلوم والتكنولوجيا ومحفزة لتوطين المعرفة والابتكار ،وفق استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

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