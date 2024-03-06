محافظ القاهرة: إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس ميادين العاصمة

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة فى جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس وشوارع وميادين العاصمة وهم اسم اللواء الراحل محمد أمين نصر، أمين صندوق تحيا مصر السابق على أحد الكبارى الممتدة على محور الشهيد البطل إبراهيم الرفاعى بحى مصر القديمة، واسم الراحلة الدطتورة عبلة الكحلاوى على الميدان الواقع بمنطقة تقاطع محور ياسر رزق مع امتداد كوبرى طه حسين بحى المقطم.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم البطل الشهيد عبدالرحمن على الشناوى، على مدرسة الجولف الرسمية المتميزة بالشروق، والبطل الشهيد محمد جمال محمد على، على مدرسة حلوان الثانوية بنين بحى حلوان، والبطل الشهيد بيشوى شهدى عبد المسيح، على مدرسة المرج الإعدادية بنين بحى المرج، والبطل الشهيد أحمد فراج عبد الصبور، على شارع عزبة الوالدة العمومى بحى حلوان.