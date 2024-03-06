ads
الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

محافظ القاهرة: إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس ميادين العاصمة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق المجلس التنفيذى لمحافظة القاهرة فى جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على إطلاق أسماء عدد من شهداء الوطن ورموزه على بعض مدارس وشوارع وميادين العاصمة وهم اسم اللواء الراحل محمد أمين نصر، أمين صندوق تحيا مصر السابق على أحد الكبارى الممتدة على محور الشهيد البطل إبراهيم الرفاعى بحى مصر القديمة، واسم الراحلة الدطتورة عبلة الكحلاوى على الميدان الواقع بمنطقة تقاطع محور ياسر رزق مع امتداد كوبرى طه حسين بحى المقطم.

كما وافق المجلس على إطلاق اسم البطل الشهيد عبدالرحمن على الشناوى، على مدرسة الجولف الرسمية المتميزة بالشروق، والبطل الشهيد محمد جمال محمد على، على مدرسة حلوان الثانوية بنين بحى حلوان، والبطل الشهيد بيشوى شهدى عبد المسيح، على مدرسة المرج الإعدادية بنين بحى المرج، والبطل الشهيد أحمد فراج عبد الصبور، على شارع عزبة الوالدة العمومى بحى حلوان.

اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة خالد عبد العال محافظ القاهرة