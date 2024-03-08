نهائي كأس مصر| الأهلي والزمالك.. قمة الكرة المصرية على الأرض السعودية

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية في السابعة ونصف مساء اليوم الجمعة إلى ملعب «الأول بارك» في العاصمة السعودية الرياضة، الذي يحتضن قمة وكلاسيكو كرة القدم المصرية بين الأهلي والزمالك في نهائي بطولة كأس مصر أعرق وأقدم البطولات المصرية في رحلة الأحمر والأبيض للتتويج بلقب جديد وحسم بطولة ضمن الصراع التاريخي بين القطبين.

وستكون مباراة قمة نهائي كأس مصر المواجهة رقم 21 بين الأهلي والزمالك في تاريخ البطولة الأعرق، وشهدت مباريات القمة بين القطبين توازن في النتائج حيث حقق الزمالك الفوز 9 مرات وتوج باللقب، وانتصر الأهلي مثلها وحقق لقب الكأس، بينما تقاسم القطبان لقب البطولة مرتين بعدما انتهت المباراة بالتعادل، وتم تقاسم كأس البطولة.

وكانت أول مباراة قمة تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس موسم 1927-1928، وانتهت بفوز الأحمر بهدف أما آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، فكانت في موسم 2020-2023 وانتهت لصالح الأبيض بهدفين مقابل هدف.

ويمتلك الأهلي الرقم القياسي في التتويج بلقب بطولة كأس مصر برصيد 38 لقبًا، بينما حقق الزمالك بطولة كأس 28 مرة وهو ما يشعل الصراع بين القطبين.

على الصعيد الفني يدخل الأهلي المباراة بقيادة السويسري مارسيل كولر متسلحا بالروح المعنوية الكبيرة والتفوق في المواجهات المباشرة على الغريم التقليدي الزمالك في المباريات الأخيرة، حيث قاد «كولر» الأحمر للفوز بالعلامة الكاملة على الأبيض آخر 3 مباريات ويبحث عن الفوز الرابع والعلامة الكاملة في مباريات القمة.

ويدخل الأهلي اللقاء وسط غياب عدد كبير من اللاعبين والعناصر الأساسية على رأسهم محمد الشناوي واليو ديانج وياسر إبراهيم والفلسطيني وسام ابو علي للإصابة وأحمد عبدالقادر وكريستو ومحمود متولي لأسباب فنية.

ويتسلح الأهلي بتألق عدد من النجوم على رأسهم إمام عاشور الذي يخوض أول مباراة قمة ضد فريقه السابق، بالإضافة لمحمود كهربا العائد من جديد لقائمة الفريق، وأنتوني موديست الذي يبحث عن أول بصمة في القمة، بالإضافة للمغربي رضا سليم وحسين الشحات ومصطفى شوبير الباحث عن شهادة ميلاد جديدة في أول قمة ضد الزمالك والوافد الجديد عمر كمال عبدالواحد.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مباراة القمة بتشكيل مكون من، مصطفى شوبير وعمر كمال عبدالواحد ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة، وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية وبيرسي تاو وحسين الشحات وأنتوني موديست.

على الجانب الآخر يسعى فريق الزمالك لتحقيق «ريمونتادا» بعد الفترة الصعبة التي عاشها الفريق في الموسم الماضي والعودة لمنصات التتويج بعد غياب طويل، بقيادة فنية جديدة للبرتغالي جوزيه جوميز الذي يتطلع لتحقيق الفوز على الغريم التقليدي الأهلي ووضع بصمته في أول مباراة قمة مع الفارس الأبيض متسلحًا بالمعنويات الكبيرة والدعم اللامحدود من إدارة النادي التي تعول كثيرا على «جوميز» لكاتبة التاريخ في أول مباراة كلاسيكو.

ويتسلح الفارس الأبيض بالحالة الفنية المميزة والمعنويات الكبيرة بعد التأهل إلى ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية وتحسن النتائج في الدوري وتألق عدد من النجوم، بالإضافة للصفقات الجديدة التي تبحث عن وضع بصمتها مع الزمالك في أول قمة مثل النجم المخضرم عبدالله السعيد الذي يسعى للرد على المشككين في قدراته وناصر ماهر الذي تعول عليه جماهير الزمالك كثيرا في مواجهة فريقه الأسبق.

ومن المنتظر أن يخوض الزمالك مباراة قمة نهائي الكأس بتشكيل مكون من، محمد صبحى وأحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومحمد أشرف روقا ونبيل عماد دونجا وعبدالله السعيد ومصطفي شلبي وأحمد زيزو وسيف الدين الجزيري.

كما سيكون هناك أوراق رابحة على دكة بدلاء الزمالك يحتفظ بها «جوميز» للدفع بها في الوقت المناسب مثل محمود شيكابالا وناصر منسي وسامسون وناصر ماهر ومحمد شحاته وأحمد حمدي وسيف جعفر.