رئيس بنك قطر الوطني: قرارات «المركزي» خطوة مهمة لتوحيد سعر الصرف

علق محمد بدير، رئيس بنك قطر الوطني، على قرارات البنك المركزي، قائلا إنها خطوة مهمة لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية مما يزيد من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، موضحا أن الأخبار الأخيرة حدث لها ترجمة فورية على أرض الواقع.

وأضاف رئيس بنك قطر الوطني في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن هذه القرارات ستسهم في استقرار الأسعار بالأسواق وزيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية وتدخل الاقتصاد المصري بدلا من السوق الموازية، مع تحسن أسعار السندات الحكومية بالخارج وبالتالي انخفاض الدين.

كما لفت رئيس بنك قطر الوطني إلى أن تتابع القرارات وتوفيق توقيتاتها ورفع سعر الفائدة بشكل كبير 600 نقطة يجعله أقوى وفعال بشكل أكبر، موضحا أن كل لحظة يتم تعديل سعر الصرف في البنوك وبالتالي لن يعرض أي شخص بالسوق الموازية لمخاطرة حاليا بما سيقضي عليه نهائيا.