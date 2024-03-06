أكسيوس: نواب ديمقراطيون يطالبون بايدن بمنع اقتحام إسرائيل لرفح

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن نواب ديمقراطيون أبلغوا الرئيس جو بايدن بأن اجتياح إسرائيل لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة يشكل انتهاكًا لمطالبه باستخدام المساعدات العسكرية الأمريكية وفقًا للقانون الدولي.

وأعرب الموقع ان أكثر من 30 نائبًا ديمقراطيًا في مجلس النواب عن مخاوفهم من أن اقتحام المدينة - التي يقطنها أكثر من مليون نازح فلسطيني - قد يؤدي إلى كارثة إنسانية.

وطالبوا إدارة الرئيس بايدن باللجوء إلى جميع الوسائل المتاحة لضمان أن جميع المستفيدين من المساعدات الأمريكية يلتزمون بالقوانين الدولية الإنسانية.