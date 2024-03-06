"الرقابة النووية" تُطلق أولى رحلاتها التوعوية بمدارس القاهرة

أطلقت الهيئة الرقابة النووية والإشعاعية أولى ندواتها التوعوية لطلاب المدارس بمحافظة القاهرة من مدرسة فيوتشرز تك بمصر الجديدة، تلبيةً لدعوة المدرسة الكريمة عقب ندوات الهيئة المتتالية لطلاب المدارس، والتي عُقدت بالتعاون مع مكتبات مصر العامة بمحافظتي الأقصر وبورسعيد، ومكتبة المنصورة العامة بمحافظة الدقهلية.

يأتي ذلك في إطار خطة تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مع الجمهور لعام 2024 والتي حددت من ضمن فئاتها المستهدفة طلاب المدارس والجامعات.

واستُهل اللقاء بكلمة ترحيب من الأستاذة نهي المالكي مديرة المدرسة بالدكتورة ماهيتاب المناوي رئيسة إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبرت من خلالها على تقديم أسمى معاني الشكر والتقدير للهيئة على تخصيص مدرسة فيوتشرز تك القاهرة بأولى ندواتها بالمحافظة ، أعقبها عرض مفصل من الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيسة إدارة العلاقات العامة والتعاون الدولي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية عن الهيئة، ودروها التنظيمي والرقابي على كافة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل جمهورية مصر العربية للاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بما يضمن حماية الانسان، والممتلكات، والبيئة من المخاطر الإشعاعية، بالإضافة إلى عرض فيديو تعريفي يوضح دور الهيئة وأهم ما لديها من إمكانات.

كما أكدت الدكتورة ماهيتاب المناوي على أهمية بناء ورفع وعي الجيل الجديد من طلاب المدارس، خاصةً وأنه الجيل الذي يشغل وظائف العمل في المستقبل، والذي يجني ثمار المشروعات التنموية، ولا سيما المشروع النووي، مما يستوجب غرس ثقافة الأمان لديهم واستخدامهم نواة للتوعية بدور الهيئة التنظيمي والرقابي على كافة الأنشطة النووية والاشعاعية داخل جمهورية مصر العربية، وعلى الهيئات العاملة في ذات المجال، والتي تخضع لرقابة الهيئة بموجب قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم (7) لسنة 2010.

جدير بالذكر أن خطة تواصل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية لعام 2024 تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من الجمهور في مختلف المحافظات، خاصة الفعاليات التي تستهدف طلاب المدارس والجامعات، لما أثبتته تجربة الهيئة في التواصل خلال العام الماضي 2023 من فاعلية تلك الندوات، لذا سوف توالي الهيئة عقد المزيد من اللقاءات التوعوية داخل المدارس والجامعات في الفترة القادمة.