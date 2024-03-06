بسبب معاكسة فتاة.. تفاصيل مقتل طالب على يد زميله داخل مدرسة بالقليوبية

كشفت التحقيقات الأولية، في واقعة مقتل طالب على يد زميله بمدرسة كفر منصور الثانوية العامة المشتركة التابعة لإدارة طوخ التعليمية، تفاصيل جديدة في الواقعة.

وأوضحت التحريات، أن مشاجرة نشبت بين طالبين بالصف الأول والثانى أمام المدرسة بسبب معاكسة فتاة، حيث قام على أثرها طالب بطعن زميله بسلاح أبيض “كتر”، فى بطنه أدى إلى مصرعه فى الحال تم نقل الجثة بالمستشفى تحت تصرف النيابة، وجار القبض على الطالب المتهم، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد تلقيه بلاغ بنشوب مشاجرة بين طالبين أمام مدرسة الثانوية العامة بقرية كفر منصور التابعة، بين عدد من الطلاب بأسلحة بيضاء.

بالانتقال والفحص تبين قيام طالب يدعى ”عبدالرحمن ك” 17 سنة بالصف الثانى الثانوى العام، بطعن طالب يدعى ”عبدالله ص ع” 16 سنة فى الصف الأول الثانوى، أمام المدرسة، بسبب تربص المتهم للمجني عليه على إثر مشاجرة نشبت بينهم يوم الأحد الماضى وتعدى فيها المجنى عليه على المتهم، فقرر الانتقام منه والتعدى عليه اليوم أمام المدرسة بسلاح أبيض ” كتر”.

تم نقل جثة المتوفى للمستشفى، وجار ضبط المتهم، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.