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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

إسرائيل تعتقل 25 فلسطينا في الضفة الغربية المحتلة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية) ونادي الأسير الفلسطيني (أهلي) في بيان مشترك بأن اعتقلت الاحتلال الإسرائيلي  25 فلسطينيا، أمس الثلاثاء، مما يرفع إجمالي عدد المعتقلين في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من 7450 منذ 7 أكتوبر الماضي. 
وأشار البيان إلى أن الحصيلة تضم الأشخاص الذين لا تزال قوات الاحتلال تحتجزهم، بالإضافة إلى الذين تم الإفراج عنهم لاحقاً.

 ومنذ بدء حملته العسكرية ضد قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، قام الجيش الإسرائيلي بتصعيد عمليات الاقتحام والاعتقال في الضفة الغربية، مما أدى إلى وقوع مواجهات مع الفلسطينيين ونتج عنها استشهاد 423 فلسطينياً وإصابة نحو 4650 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

نادي الأسير الفلسطيني يئة شؤون الأسرى والمحررين المعتقلين الضفة الغربية