المشدد 7 سنوات لعاطلين في التنقيب عن الآثار بالقاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة 100 الف جنيه لعاطلين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات فى المطرية.

كان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات بقيام عاطلين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم .

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التأكد من صحة المعلومات الواردة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن ضبط المتهمين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعثر على حفرة بعمق ١٠ أمتار وأدوات التنقيب.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم تم اتخاذ الإجراءات القانونية.