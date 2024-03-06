ضبط عاطلين بحوزتهما 2 كجم هيدرو قيمته 1.1 مليون جنيه بالدقهلية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة، الشرقية، الدقهلية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عامل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور)، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الآيس- كمية لمخدر البودر- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات– سلاح أبيض "مطواة").

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق)، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- طبنجة وعدد من الطلقات).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عاطلين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس)، وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الهيدرو) وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,120 مليون جنيه).

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.