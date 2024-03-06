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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

رئيس محلية النواب يكشف عن حركة محافظين مرتقبة

رئيس محلية النواب
رئيس محلية النواب
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كشف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه خلال أيام سيكون هناك حركة محافظين، قائلًا: نتمنى من القيادة السياسية، في حركة المحافظين، الإبقاء على من أثبتوا مؤشرات أداء جيدة.

وقال خلال اجتماع اللجنة، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: “لو تطلب الأمر أن تكون حركة تغييرات في الأماكن، بحيث يتم نقل محافظ من محافظة إلى أخرى، بدلا من عمل حركة كبيرة بوجوه جديدة”.

وأكد السجيني، أن هذا ليس تدخلا من السلطة التشريعية في عمل السلطة التنفيذية، مقترحا التصعيد من سكرتيري العموم ونواب المحافظين لمنصب المحافظ في الحركة المقبلة.

المهندس احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب القيادة السياسية حركه المحافظين