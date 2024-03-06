ضبط 11 متلبسًا بالحفر والتنقيب عن الآثار بالشرقية والإسماعيلية

تمكن قطاع الأمن العام فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمشاركة مديريتى أمن (الشرقية – الإسماعيلية) من تحقيق النتائج التالية:

ضبط (4 عمال) لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وتبين وجود حفرة وعُثر على (الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).

وضبط (7 أشخاص) لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن أحدهم كائن بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتبين وجود حفرتين وعُثر على (الأدوات المستخدمة فى الحفر).

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.