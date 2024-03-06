ads
الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط 11 متلبسًا بالحفر والتنقيب عن الآثار بالشرقية والإسماعيلية

ضبط 11 شخص لقيامهم
ضبط 11 شخص لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكن قطاع الأمن العام  فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بمشاركة مديريتى أمن (الشرقية – الإسماعيلية) من تحقيق النتائج التالية: 
 ضبط (4 عمال) لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بالشرقية، وتبين وجود حفرة وعُثر على (الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).
 وضبط (7 أشخاص) لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكن أحدهم كائن بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، وتبين وجود حفرتين وعُثر على (الأدوات المستخدمة فى الحفر).
 بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الشرقية والإسماعيلية والتنقيب عن الآثار الحفر والتنقيب عن الآثار