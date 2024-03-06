هشام عزب العرب: قرارات المركزي ساهمت في تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازي

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، إن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6 % والسماح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، تعتبر نظرة مستقبلية إيجابية لقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزامتها ".

وأضاف "عز العرب" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأربعاء، أن قرارات المركزي ساهمت في تقليل الفجوة بين السعر الرسمي والموازي للدولار يعتبر إنجاز كبير يهدف إلى إعادة الثقة في الجهاز المصرفي بشكل كبير .

وتابع، أن قرارات البنك المركزي تستهدف سحب السيولة المتواجدة في السوق المصري ومواجهة عجز الموازنة، موضحًا أن الخارج ينظر إلى السياسات النقدية التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة التضخم ، قائلًا: " الخارج ينظر إلى مصر على أنها تتخذ خطوات سليمة لتحسين الاقتصاد المصري.