الشهر العقاري ينفي شائعة الربط بوحدات تنفيذ الأحكام

نفت مصلحة الشهر العقاري شائعة الربط بوحدات تنفيذ الأحكام.

وقالت المصلحة في بيان رسمي لها: إن بعض المواقع الإلكترونية تناولت خبرًا – غير صحيح – عن ربط مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوحدات تنفيذ الأحكام الجنائية، وأنه سيتم الكشف عن الأحكام الجنائية الصادرة ضد كل من يتوجه للشهر العقاري والتوثيق ليتم التحفظ عليه حال تبين صدور أحكام جنائية ضده.

وتنفي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق ما تداولته تلك المواقع وأنه خبر كاذب ولا أساس له من الصحة.

وأهابت وزارة العدل، بالجميع تحري الدقة وعدم نشر وتداول الشائعات والالتزام بما يتم نشره على الصفحات الرسمية لوزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يطلق مثل هذه الشائعات.