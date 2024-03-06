التاريخ ينصر مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن

يخوض فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، مهمة سهلة فى طريقه للحفاظ على لقبة القارى الوحيد، أمام كوبنهاجن الدانماركى، فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات إياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز فريق مانشستر سيتى، فى عقر دار كوبنهاجن، بثلاثة أهداف لهدف، سجلهم كيفين دي بروين وبرناردو سيلفا، فيل فودين، بينما سجل للفريق الدانماركى اللاعب ماجنوس ماتسون.

ويشهد تاريخ المواجهات بين الفريق الإنجليزى الذى يستضيف نظيره كوبنهاجن، سيطرة كاملة لفريق السيتى، حيث لم يشهد أى انتصار للفريق الدانماركى.

حيث التقيا الفريقان فى 5 مناسبات سابقة، حقق خلالها مانشستر سيتى الفوز فى 3 مواجهات وتعادلا فى مواجهتين، لم تشهد أى هزيمة للفريق الإنجليزى.

وهز مانشستر سيتى شباك كوبنهاجن بـ 12 هدفا، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.

ويسعى فريق مانشستر سيتى لمواصلة سلسلة انتصاراته فى بطولة "الشامبيونزليج"، من أجل الحفاظ على اللقب للموسم الثانى فى تاريخه وعلى التوالى بعد الظفر بللقب النسخة الأخيرة على حساب إنتر ميلان الإيطالى.

ويأمل بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى، لاستغلال توهج خط هجومه فى الفترات الأخيرة، حيث حقق الفوز فى 15 مباراة من مبارياته الـ16 الأخيرة في مختلف المسابقات.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين على ملعب "الاتحاد"، انتهت بفوز السيتى بخماسية نظيفه، ضمن منافسات دور المجموعات بالشامبيونز ليج فى نسخة 2022.