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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

أسقفية الشباب تنظم الملتقى السنوي لخدام الطفولة بمهرجان الكرازة

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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نظمت لجنة الطفولة بأسقفية الشباب ملتقى خدام وخادمات الطفولة لمهرجان الكرازة المرقسية، لعام ٢٠٢٤.

شارك في الملتقى الآباء الكهنة وخدام وخادمات مرحلة الطفولة بإيبارشيات الكرازة المرقسية والقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية، وحاضر فيه نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

تضمن برنامج الملتقى عرض لكورال "قيثارة كيدز" للأطفال التابع لأسقفية الشباب، اشتمل على شعار المهرجان وبعض الترانيم الجديدة المؤلفة والملحنة والتى تخدم دروس المهرجان عقيديًا وآبائيًا وطقسيًا، وورش عمل متخصصة، عرض فيها وسائل إيضاح مبتكرة.

لجنة الطفولة أسقفية الشباب ملتقى خدام وخادمات الطفولة مهرجان الكرازة المرقسية كورال قيثارة كيدز للأطفال