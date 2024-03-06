مانشستر سيتي في مهمة سهلة أمام كوبنهاجن بدوري الأبطال

تتجه الأنظار فى تمام العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، نحو ملعب "الاتحاد"، حيث يستضيف فريق مانشستر سيتى الإنجليزى نظيره كوبنهاجن الدانماركى، فى أياب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا "الشامبيونز ليج".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز فريق مانشستر سيتى، فى عقر دار كوبنهاجن، بثلاثة أهداف لهدف، سجلهم كيفين دي بروين وبرناردو سيلفا، فيل فودين، بينما سجل للفريق الدانماركى اللاعب ماجنوس ماتسون.

ويسعى فريق مانشستر سيتى لمواصلة سلسلة انتصاراته فى بطولة "الشامبيونزليج"، من أجل الحفاظ على اللقب للموسم الثانى فى تاريخه وعلى التوالى بعد الظفر بللقب النسخة الأخيرة على حساب إنتر ميلان الإيطالى.

ويأمل بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى، لاستغلال توهج خط هجومه فى الفترات الأخيرة، حيث حقق الفوز فى 15 مباراة من مبارياته الـ16 الأخيرة في مختلف المسابقات.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين على ملعب "الاتحاد"، انتهت بفوز السيتى بخماسية نظيفة، ضمن منافسات دور المجموعات بالشامبيونز ليج فى نسخة 2022.