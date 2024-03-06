رئيس التنمية الصناعية: نسعى لتحويل “الروبيكي” إلى مركز إقليمي لصناعة الجلود

تفقدت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، يرافقها وفد من قيادات الهيئة مدينة الروبيكي للجلود للوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بموقف المشروعات داخل المدينة وتفقد عدد من خطوط الإنتاج والمباني الخدمية وكذلك متابعة تقدم أعمال مشروع توسعة محطة المعالجة والرفع لخدمة المدينة والتعرف على الموقف التنفيذي لها.

تأتى هذه الزيارة تزامنا مع بدء تفعيل ما أقره مجلس الوزراء بالموافقة على المقترح الخاص بتنفيذ مساهمة الهيئة العامة للتنمية الصناعية في شركة إدارة مشروع الروبيكى بالحصة العينية المخصصة لها بموجب القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2022.

شهدت الزيارة حضور اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والمهندس محمود محرز رئيس شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمرانى والصناعى و المسئولة عن إدارة المدينة، و اللواء حازم عنان نائب رئيس الهيئة لتنمية وإدارة المناطق الصناعية، و اللواء ياسر الوجيه نائب رئيس الهيئة للخدمات المركزية، و المهندس محمد أنور مستشار رئيس الهيئة.

خلال الزيارة استمعت رئيس الهيئة والوفد المرافق لها إلى شرح تفصيلى قدمه رئيس شركة القاهرة للاستثمار حول المصانع المقامة بالمدينة والتى تم نقلها من منطقة سور مجرى العيون، وكذلك المشروعات الجارى إنشائها. كما تمت مناقشة احتياجات المصنعين والمدينة، وكذلك الخطط المستقبلية للتطوير، وتحقيق الاستفادة الأمثل للمساحات والوحدات الصناعية داخل المنطقة بهدف جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.

و أكدت رئيس الهيئة أن مدينة الجلود بالروبيكي جديرة بالتواجد في مصاف المدن المتخصصة العالمية، بما تملكه من مقومات تصنيعية وموارد بشرية خبيرة ومؤهلة، مشيرة إلى إتخاذ الهيئة خطوات جادة نحو تنفيذ توجيهات القيادة السياسية واهتمامها الكبير بمدينة الروبيكي للارتقاء بقطاع صناعة ودباغة الجلود للنهوض به وتطويره، لزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري من الجلود، وبما يحقق المنافسة في الأسواق العالمية وزيادة الصادرات وإتاحة المزيد من فرص العمل.

وعقب الاجتماع قامت د. ناهد يوسف والوفد المرافق لها، بتفقد عدد من المصانع المنتجة والمدابغ العاملة بالمنطقة، وعدد من الوحدات الصناعية، كما قامت بزيارة منطقة (100 مصنع)، والتى ستستهدف عند طرحها قريبًا استقطاب كبار الشركات والمستثمرين بقطاع المنتجات الجلدية للمستهلكين النهائيين، للنفاذ بتلك المنتجات إلى الأسواق المحيطة كمنتجات جلدية راقية تحمل شعار "صنع في مصر"، كما تفقدت مبني المعارض والمقام على مساحة إجمالية 16 ألف م²، وكذا مبنى المركز التكنولوجي والمقام على مساحة إجمالية 5500 م²، والجاري تجهيزه لتوفير الدعم والمساعدة الفنية والتكنولوجية لتطوير الصناعات الجلدية، ونقل التكنولوجيا المتطورة وتوفير المعلومات وإعداد الدراسات التسويقية كما سيشتمل على معمل متخصص يوفر الاختبارات الدولية للمنتجات.

واختتم الوفد زيارته بتفقد الأعمال الإنشائية بمشروع توسعات محطة معالجة الصرف، لتصل سعتها إلى 24 ألف م³/ يوم، وهو ما يساوى 3 أمثال الوضع القائم حاليًا تقريبًا. ومشروع إنشاء محطة الرفع بسعة 36 ألف م³/ يوم، وخط الطرد بطول 33 كم. وذلك بالمنطقة المخصصة لمحطات الصرف على حدود مدينة الروبيكي لخدمة المدينة. واستمعت إلى شرح مفصل من الشركات المنفذة للأعمال (المقاولون العرب، والخرافي) عن تطورات الأعمال فى هذا السياق، ووجهت بسرعة إنهاء الأعمال وفق الجدول الزمني الموضوع لافتتاح المحطة.