"العمل": بدء التسجيل بالدورة التدريبية على مهن التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة لشباب الإسكندرية

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الأسكندرية، عن فتح باب التسجيل للحصول على الدورة التدريبية المجانية، للشباب من الجنسين على مهن التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة بمقر المدينة الشبابية بابوقير.

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى الأكثر إحتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك لتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل بالمحافظات، تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة.

وتشمل فترة التدريب التي تمتد لمدة شهر عدد من المحاضرات وتدريب عملى ونظرى على المهنة المشار إليها لمدة 150 ساعة تدريبية، على أن تكون بداية الدورات التدريبية فور اكتمال الأعداد المطلوبة، وذلك ضمن جهود المديرية لتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المناسبة للشباب لتأهيلهم لدخول سوق العمل الداخلي والخارجي وفق أحدث أساليب التدريب العالمية.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية ،أن تلك التدريبات تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المهنى المناسبة لهم لتأهيلهم وتنمية مهاراتهم وفق متطلبات سوق العمل الداخلي والخارجي، وذلك للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف وكيل المديرية انه يمكن للشباب الراغب فى الحصول على تلك الدورة لمن هم فى سن 18 إلى 45 سنة التقدم لإدارة بحوث العمالة بالمديرية أو مقرات مراكز التدريب المهنى؛ إذ يحصل المتدربين فى نهاية الدورة على شهادة معتمدة تؤهلهم للحصول على فرص عمل فى منشآت القطاع الخاص والإستثمارى، كما يمكن التسجيل عبر الرابط التالى: https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7

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