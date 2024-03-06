ثعبان يلدغ تلميذة داخل مدرسة بإبشواي.. وذعر بين تلاميذ الفيوم

شهدت مدرسة سنرو الابتدائية سنرو الابتدائية القديمة التابعة لإدارة أبشواي التعليمية بمحافظة الفيوم، حالة من الذعر والهلع بين الطلاب، عقب لدغ ثعبان لتلميذه في المرحلة الابتدائية أثناء لهوها في فناء المدرسة، ما أدى إلى إصابتها بحالة تسمم واعياء شديد داخل المدرسة، نتيجة تعرضها لـ لدغة ثعبان، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.



ومن جانبه كشف محمد شعبان والد الطفلة ملك قائلا “ان ابنتي تبلغ من العمر 10 سنوات مقيدة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة سنرو الإبتدائية واثناء تواجد أبنتي بفناء المدرسة مع زملائها فوجئت بثعبان يلتف حول قدمها فصرخت صراخًا شديد وفزعوا زملائها حولها”

وأضاف والد الطفلة، عندما رآها أحد المدرسين بالمدرسة انطلق مسرعًا نحو طفلتي وأخذها إلى المستشفى.

ولفت محمد شعبان والد الطفلة أنه تم إجراء الكشف عليها ولعدم توافر مصل لدغة الثعبان بالمستشفى قرر طبيب المستشفى بتحويلها إلى معد السموم بالقاهرة.



وأكد أن أطباء معهد السموم قاموا بعمل الإسعافات اللازمة وتم عمل مسحة وأخذ عينات لتحليلها ولفت أن حالة ملك إلى الأن مستقرة ولكن بناءًا على ما ذكره الطبيب أن الأعراض تظهر خلال 24 ساعة ولابد من عمل مسحة اخرى في اليوم الثاني للتأكد من عدم وجود أي سم بجسم المصابة.

كما أضاف والد الطالبة أن هناك حفرة بالمدرسة يسكن بها هذا الثعبان، مشيرًا إلى أنه لابد من تطهير المدرسة خوفًا على أبنائنا التلاميذ.

وكانت البداية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد أسامة ابو طالب مأمور مركز شرطة إبشواي بتلقيه إشارة من مستشفى إبشواي المركزي بوصول الطفلة "ملك محمد شعبان" 10 سنوات ومقيمة بقرية سنرو التابعة لمركز إبشواي، بحالة إعياء شديد، رفقة أحد المدرسين بالمدرسة، وعلى الفور قام طبيب المستشفى بالكشف عليها وتبين من خلال الكشف أنها مصابة بحالة تسمم إثر تعرضها لـ لدغة ثعبان.



تم إخطار الجهات الأمنية بالواقعة وعلى الفور انتقلت وحدة مباحث المركز، وأكدت التحقيقات التي أشرف عليها اللواء حسام انور مدير مباحث المحافظة وقادها الرائد انور المصري أن الطفلة عند تواجدها في فناء المدرسة التف ثعبان حول قدمها ولدغها وتم نقل الطفلة إلى مستشفى ابشواي المركزي وتم تحويلها لمعهد السموم بالقاهرة.



وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.