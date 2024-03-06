انطلاق فعاليات مؤتمر المسالك البولية لطب قنا بالغردقة

أعلن الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب جامعة جنوب الوادي ،اليوم الأربعاء، انطلاق فاعليات المؤتمر السنوي الرابع لقسم المسالك البولية طب جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد العكاوي رئيس الجامعة وبحضور الأستاذ الدكتور أحمد هاشم عميد كلية الطب والذي ينظمه قسم جراحة المسالك البولية طب جامعة جنوب الوادي ويقام المؤتمر السنوي الرابع تحت عنوان "جراحة الكلي والمسالك البولية والمناظير وأمراض الذكورة" وذلك خلال الفترة من 6-9 مارس الجاري 2024 وذلك بحضور العديد من أساتذة الجامعات المصرية في ذات التخصص.

وأضاف الدكتور جمال عبدالحميد رئيس قسم المسالك البولية طب قنا: أنه سبق المؤتمر ورش عمل جراحية وتعليمية لشباب الأطباء عن مناظير الاطفال ويتضمن المؤتمر عدة محاور أهمها استخدام مناظير البطن في جراحات المسالك البولية، وكيفية علاج اورام المسالك البوليه ،والمسالك البولية للاطفال وطرق علاجها الحديثة ، من خلال استخدام المناظير والليزر وتفتيت الحصوات ،ومناظير الحالب المرن ومناظير الكلي سواء للاطفال أو الكبار.

وأوضح الدكتور عمر الصغير سكرتير المؤتمر أنه يقام علي هامش المؤتمر جلسة خاصة لمناقشة الحالات الصعبة في وجود أمهر الخبراء بقيادة ا.د محمد شلبي أستاذ المسالك البولية جامعة أسيوط وا.د محمد زكي الدهشوري عميد كلية طب جامعة أسوان وأستاذ المسالك البولية وأمراض الذكورة ،ويختتم المؤتمر أعماله يوم الجمعة بثلاثة محاور أخري وهي تناول الجديد في مسالك البولية للسيدات واضطرابات البول،عن جراحات مجري البول واستخدام العلوم الحديثة في تطبيقاته،

وأمراض الذكورة ودعامات القضيب وسيكون المؤتمر بمثابة إطلالة كبري لتبادل الخبرات بين شباب الاطباء والخبراء ولمواكبة كل ما هو جديد في طب المسالك البولية وأمراض الذكورة

ويقام المؤتمر في احدي قري مدينة الغردقة علي مدار أربعة أيام من اليوم الموافق 6 مارس الي يوم 9 مارس 2024 وذلك بحضور نخبة متميزة من أقسام جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة بمختلف الجامعات المصرية.