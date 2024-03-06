بالفيديو.. "التنمية المحلية" تكشف عن مواعيد غلق المحلات في رمضان

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث بإسم الوزارة، مواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات والمطاعم في رمضان، قائلا: إن المواعيد خلال شهر رمضان ستزداد إلى ساعتين أكثر من المعتاد، بحيث يتم الاستمرار فى الفتح حتي الثانية صباحا.

وقال "قاسم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الأربعاء، إن المطاعم والكافيهات المتواجدة في المولات كانت تفتح أبوابها من الخامسة صباحًا وحتى الثانية عشر ليلا، وسيتم زيادة التوقيت ساعتين، بحيث تستمر في الفتح حتى الثانية صباحًا، موضحًا أن أن الورش التي كانت تغلق ال6 مساءا ستغلق 10 مساءا، إلا الورش التي تكون على الطرق السريعة، أما فيما يتعلق بمحلات السوبر ماركت والأفران والخضروات والأسواق وغيرها يكون بها طبيعة خاصة فتكون مستمرة لساعات أطول.

وتابع، أنه سيتم فتح الصيدليات والدليفرى لمدة 24 ساعة، مؤكدًا أنه يكون هناك تنبيه مره إلى مرتين، وفي المرة الثالثة يكون هناك غرامة مالية متدرجة تبدأ من 4 آلاف جنيه، وإذا تكررت مخالفة المواعيد سيتم غلق المكان لمدة أسبوعين، ثم يفتح مرة أخري، وإذا أستمر للمرة الثالثة أو الرابعة يتم غلق المكان نهائيا.