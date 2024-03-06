لقاء خريجي قسم اللغة الإيطالية يألسن عين شمس مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب مرحلة الليسانس

نظم قسم اللغة الإيطالية بكلية الألسن جامعة عين شمس، لقاء خريجي قسم اللغة الإيطالية مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب مرحلة الليسانس، تحت رعاية سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف ناصر عبد العال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، مروة عبد المنعم طنطاوي، رئيس مجلس القسم العلمي.

افتتحت مروة عبد المنعم طنطاوي رئيس مجلس القسم العلمي، فعاليات يوم اللقاء مع خريجي قسم اللغة الإيطالية، تحت رعاية رابطة خريجي جامعة عين شمس وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ووحدة متابعة الخريجين والتدريب المهني وبحضور سوزان بديع إسكندر أستاذ الأدب الإيطالي المتفرغ بالقسم و عماد البغدادي أستاذ اللغويات المتفرغ بالقسم وعدد من أعضاء هيئة التدريس

وخلال كلمتها رحبت مروة طنطاوي، أستاذ الأدب الإيطالي ورئيس قسم اللغة الإيطالية، بالضيوف، وأعربت عن سعادتها بهذا اللقاء الذي يضم نخبة من أبرز الخريجين الذين تقلدوا مناصب مرموقة في مجالات مختلفة وتضم أجيال متباعدة في الزمن لكن يربطها البيت الأساسي الذي أثر في حياتهم العملية. كما أعربت عن امتنانها لاهتمامهم بالمشاركة لنقل خبراتهم إلى الطلاب الجدد.

وافتتحت الحديث منال المغربى، موجه اللغة الإيطالية بوزارة التربية والتعليم التي تحدثت عن خبرتها في مجال التدريس وأكدت على أهمية اللغة الإيطالية وتدريسها، كما شاركت الطلاب بقرار وزارة التربية والتعليم بتدريس اللغة الإيطالية بدايًة من المرحلة الإعدادية، مما يتطلب كوادر عمل أكثر في مجال التدريس اللغة. كما أكدت على ضرورة وأهمية إعداد دبلومة تربوي للعمل في المدارس.

حضر اللقاء خريجي القسم من دفعات مختلفة امتدت منذ عام ١٩٧٩ وحتى الدفعة الأخيرة في 2023 وكان

من بين الحضور نخبة من الخريجين في مجالات الترجمة والاقتصاد والإدارة والتدريس والسياحة والعلاقات العامة، وغيرها.

قام خريجي القسم بعرض تجاربهم في سوق العمل وكيفية التغلب على الصعوبات التي واجهتهم وأكدت معظم المداخلات على اهتمام مجالات العمل بتقييم حسن سلوك المتقدم واحترام الكبير والتي لا تقل في الأهمية عن التميز في اللغة والمهارات الأخرى.

وقام الخريجون في جو من المودة والمرح بالرد على أسئلة الطلاب واستفساراتهم مع التشديد على أهمية التعلم الذاتي وتنمية المهارات قبل البحث عن الدخل المادي.