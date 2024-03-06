جولة تفقدية لمخلوف ويوسف بمدينة السويس الجديدة

تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، واللواء وليد يوسف مرسي، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس للمنطقة الجنوبية، المشروعات الجارية بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، لمتابعة الموقف التنموي للمدينة، وذلك في إطار التنسيق بين الجهات المختلفة لسرعة تنمية المدينة.

وأكدت " مخلوف " أن ذلك يأتي في إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطبيق معايير الجودة والتطوير النوعي بجميع مراحل وقطاعات مدينة السويس الجديدة، منذ لحظة اختيار الموقع والتخطيط والتخصيص، ثم التنفيذ والمتابعة، وكذلك جذب مزيد من الاستثمارات.

وقام رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة ونائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بزيارة الوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين " بالمدينة الواعدة، وكذلك قطاعات البنية التحتية من مياه وصرف وطرق وكهرباء، ومحطة المعالجة العاجلة، وكذلك مدرسة التعليم الأساسي، ومبنى الحضانة، والقطاع التجاري، ولا سيما السوق التجارية بالمدينة.

وأكدت المهندسة أسماء مخلوف أهمية التكامل بين كافة القطاعات والهيئات المختصة من أجل تنمية مستدامة واستثمار متزايد إذ تتبني الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية تنمية شاملة بالقطاع الصناعي بأرض المنطقة الاقتصادية مع تنسيق مستمر مع جهاز مدينة السويس الجديدة ممثلا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة الاسكان، في تنفيذ مدينة السويس الجديدة المدينة الواعدة.

وأشاد اللواء وليد يوسف، بحجم التنمية القائم بالمرحلة العاجلة بالمدينة، وجودة التصميم ودقة التنفيذ بالقطاعات المختلفة بالمدينة.