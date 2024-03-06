"حلوان" تفوز بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد للإنتاج العلمي

حققت جامعة حلوان إنجازًا علميًا بارزًا بفوزها بجائزة جامعة الأمير محمد بن فهد بالمملكة العربية السعودية في دورتها الأولى لأفضل إنتاج علمي يخدم التنمية المجتمعية في إطار أهداف التنمية المستدامة. وذلك من خلال البحث المنشور بواسطة الفريق البحثي المكون من الدكتور جلال الجميعي الأستاذ بكلية العلوم، والدكتورة رشا عزام الأستاذة بكلية العلوم.

وفي هذا السياق، قدم الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، الشكر والتهنئة على هذا الإنجاز، مؤكدًا أن البحث العلمي يأتي في مقدمة اهتمامات الدول الكبرى باعتباره المحرك الأساسي لتقدم الدول. كما أشار إلى أن جامعة حلوان تسعى لمواكبة خطة الدولة 2030 والتقدم في كافة القطاعات، ومنها القطاع البحثي والعلمي، لاسيما وأن البحث العلمي يشكل أحد أهم الأركان الاستراتيجية التي تتبناها الجامعة وتعد ركيزة أساسية في التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة.

من جهته، أوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حرص الجامعة على دعم منظومة البحث العلمي، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية القومية.

وبهذه المناسبة، تقدم الدكتور مجدي الحجري، قائم بعمل عميد كلية العلوم، بخالص التهاني بهذا الإنجاز المشرف لجامعة حلوان.