مازن هشام يتأهل لنصف نهائي كأس كندا للإسكواش 2024

تأهل مازن هشام لاعب وادى دجلة، إلى نصف نهائى بطولة كندا للاسكواش 2024، على حساب يانيك فيلهلمي المصنف الـ63 عالميًا، بنتيجة (٣-٠).

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:

(١١-٩) (١١-٩) (١١-٩) .

ومن المقرر أن يلتقي مازن هشام المصنف السابع عالميًا، في نصف النهائي غدًا مع مواطنه يوسف سليمان المصنف ال ١٢ عالمياً.



وتعد بطولة كأس كندا للإسكواش- إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش للرجال- وتستضيفها كندا خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 78 ألف دولار.

