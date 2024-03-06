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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

مازن هشام يتأهل لنصف نهائي كأس كندا للإسكواش 2024

مازن هشام
مازن هشام
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تأهل مازن هشام لاعب وادى دجلة، إلى نصف نهائى بطولة كندا للاسكواش 2024، على حساب يانيك فيلهلمي المصنف الـ63 عالميًا، بنتيجة (٣-٠).
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:
(١١-٩) (١١-٩) (١١-٩) .
ومن المقرر أن يلتقي مازن هشام المصنف السابع عالميًا، في نصف النهائي غدًا مع مواطنه يوسف سليمان المصنف ال ١٢ عالمياً.

وتعد بطولة كأس كندا للإسكواش- إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش للرجال- وتستضيفها كندا خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 78 ألف دولار.
 

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