تأهل مازن هشام لاعب وادى دجلة، إلى نصف نهائى بطولة كندا للاسكواش 2024، على حساب يانيك فيلهلمي المصنف الـ63 عالميًا، بنتيجة (٣-٠).
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالى:
(١١-٩) (١١-٩) (١١-٩) .
ومن المقرر أن يلتقي مازن هشام المصنف السابع عالميًا، في نصف النهائي غدًا مع مواطنه يوسف سليمان المصنف ال ١٢ عالمياً.
وتعد بطولة كأس كندا للإسكواش- إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش للرجال- وتستضيفها كندا خلال الفترة من 3 إلى 7 فبراير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 78 ألف دولار.
البوابة سبورت
مازن هشام يتأهل لنصف نهائي كأس كندا للإسكواش 2024
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تأهل مازن هشام لاعب وادى دجلة، إلى نصف نهائى بطولة كندا للاسكواش 2024، على حساب يانيك فيلهلمي المصنف الـ63 عالميًا، بنتيجة (٣-٠).
تأهل مازن هشام لاعب وادى دجلة، إلى نصف نهائى بطولة كندا للاسكواش 2024، على حساب يانيك فيلهلمي المصنف الـ63 عالميًا، بنتيجة (٣-٠).