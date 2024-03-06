إسرائيل توافق على إنشاء 3500 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية المحتلة

أعلنت لجنة التخطيط والبناء العليا في إسرائيل يوم الأربعاء عن الموافقة على إنشاء 3500 وحدة استيطانية جديدة، وفقًا لموقع "سكاي نيوز عربية".

وسيتم إنشاء معظم الوحدات الجديدة في مستوطنة معاليه أدوميم، وهي مستوطنة تقع في الضفة الغربية المحتلة.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، عدة قرى شمال شرق جنين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى الجلمة، عربونة، دير غزاله، عرانة وجلبون شمال شرق جنين، وداهمت أحيائها وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.

وأشارت "وفا" إلى اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية جلبون، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.