رئيس اتحاد المصريين بألمانيا يهنئ المسلمين والمسيحيين ببدء الصوم

هنأ الدكتور القس ثروت قادس رئيس اتحاد المصريين بألمانيا، المسلمين والمسيحيين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والصوم المسيحي، متمنيًا لهم الخير والبركة.

وقال: “أصلي من أجل ان يعم السلام ارجاء العالم”.

ويذكر أن بلدية فرانكفورت، أعلنت عزمها إضاءة، وتزيين أحد شوارع وسط المدينة بفوانيس رمضانية، ورموز إسلامية إضافة إلى رفع لافتة "رمضان سعيد".

وجاء ذلك احتفاء بشهر رمضان الكريم، وتقديرا للمسلمين الذين يشكلون شريحة عريضة من المجتمع الفرانكفورتي، واحتراما لمعتقداتهم، ومن أجل تعزيز مفهوم التعايش السلمي بين جميع أطياف المجتمع الألماني.