جامعة أسيوط تناقش المواءمة بين التعليم وقطاع الأعمال وأهمية دراسة سوق العمل

شاركت جامعة أسيوط تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة؛ في فعاليات الندوة التثقيفية "الدراسة وسوق العمل"، التي نظمتها مدرسة السلام الإعدادية الثانوية المشتركة بمدينة أسيوط، التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تحت إشراف إنجي ثروت إسكندر مدير إدارة المدرسة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعةأسيوط؛ إن الجامعة تحرص على التوسع في البرامج الدراسية التي تتوافق مع وظائف المستقبل.

كما نوه إلى أهمية ربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاعات التنموية، والاقتصادية، ودور الجامعة في إدارة الحوار بينها وبين مؤسسات التعليم والمدارس حول بعض القضايا الحيوية التي تهمهم؛ بهدف تعزيز دور الجامعة في خدمة المجتمع، ورفع الوعي، والتثقيف لدى الطلاب، وتوسيع نطاق فهمهم لاحتياجات سوق العمل، مضيفًا أن هناك التزاماً وطنياً، وإنسانيا؛ بتقديم الدعم، والرعاية لمؤسسات المجتمع المختلفة.

وتحدث في الندوة؛ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستعرضت الندوة؛ محاضرات توعوية للدكتور علاء حيالله وكيل كلية الصيدلية بجامعة سفنكس ونقيب صيادلة أسيوط، والدكتور عبدالرحمن حيدر مستشار رئيس جامعة أسيوط لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي؛عن أهمية دراسة سوق العمل، واحتياجاته، ومعرفة بعض المهن، والتخصصات المطلوبة، والمواءمة بين التعليم وقطاع الأعمال، وتوعية الطلاب بكيفية اختيار التخصص الجامعي، وعلاقته بسوق العمل.

كما تضمنت الندوة، استعراض بعض أدوات الذكاء الاصطناعي، ومعلومات عن منتدى الاقتصاد العالمي، فضلاً عن عرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي في قطاع التعليم ، وعرض بعض آراء أولياء الأمور عن أهمية ربط التعليم بسوق العمل.

وشهدت الندوة حضور الدكتورة داليا تادرس مدير فرع هيئة تنمية الصعيد، والأستاذ إيهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط، والأستاذ محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ ورئيس مجلس أمناء مدرسة السلام الإعدادية الثانوية المشتركة، والأستاذ محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني، والقس مايكل رفعت الأمين العام المساعد لمدارس سنودس النيل الإنجيلي، والقس صموئيل باقي صدقة نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، وبمشاركة لفيف من أولياء الأمور، وطلبة، وطالبات المدرسة.