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الأربعاء 06 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

صحة غزة: الاحتلال تعمد قتل 348 كادرا صحيا واعتقال 269 أخرين

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كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة الفلسطيني، عن التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 152 على قطاع غزة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 9 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيد و 113 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأوضح البيان، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم. 
وأعلنت الصحة، عن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 30717 شهيد و 72156 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وأكدت الصحة، أن الاحتلال الاسرائيلي تعمد قتل 348 كادرا صحيا واعتقال 269 اخرين على راسهم مدراء مستشفيات بخان يونس وشمال غزة. 

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