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الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الولايات المتحدة تثمن بشدة صداقتها الطويلة الأمد مع غانا

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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ثمنت الولايات المتحدة بشدة صداقتها الطويلة الأمد مع غانا وجهودهما المشتركة والمستمرة لـ"تعزيز ديمقراطياتنا وحماية حقوق الإنسان لجميع الشعوب".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/ - "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أنضم إلى الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو وشعب غانا في الاحتفال بمرور 67 عامًا على الاستقلال في السادس من مارس".
وأضاف "بينما نحتفل بهذا الحدث المهم، دعونا نفكر في التاريخ الغني والروابط الدائمة للديمقراطية التي تربط بلدينا وشراكتنا الديناميكية".

الولايات المتحدة غانا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن