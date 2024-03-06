الولايات المتحدة تثمن بشدة صداقتها الطويلة الأمد مع غانا

ثمنت الولايات المتحدة بشدة صداقتها الطويلة الأمد مع غانا وجهودهما المشتركة والمستمرة لـ"تعزيز ديمقراطياتنا وحماية حقوق الإنسان لجميع الشعوب".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأربعاء/ - "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أنضم إلى الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو وشعب غانا في الاحتفال بمرور 67 عامًا على الاستقلال في السادس من مارس".

وأضاف "بينما نحتفل بهذا الحدث المهم، دعونا نفكر في التاريخ الغني والروابط الدائمة للديمقراطية التي تربط بلدينا وشراكتنا الديناميكية".