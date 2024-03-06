حزب الجيل: توحيد سعر الصرف يسهم في جذب المستثمرين ويصب في مصلحة الاقتصاد 

أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بقرار البنك المركزى السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والاقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وقال عضو الهيئة العليا بحزب الجيل في تصريحات له، إن قررات البنك المركزي لها العديد من الفوائد في ظبط سعر الصرف وتوحيد سعر العملة في البنك بالتوازي مع السوق الموازية.

وأضاف"هجرس" أن السبب في نقص الموارد من العملات الأجنبية في السوق المصري هو وجود أسعار موازية في سعر الصرف بالسوق الموازي مما أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، إلا أن القررات الأقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية خاصة بعد صفقة رأس الحكمة سيكون لها تأثير إيجابي على السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن توحيد سعر الصرف كان إحدى مشكلات المستثمرين الأجانب نظرا لوجود سعرين للدولار في السوق المصري، إلا أنه بعد هذه القررات الأخيرة ستساعد في تحسن التصنيف الدولي لمصر.