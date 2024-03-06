تعرف على أسعار العملات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024

استقرت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية، مقابل الجنيه المصري، بشكل ملحوظ، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، بحسب آخر تحديث عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري.

استقر متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه فى البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وثبت متوسط سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 33.00 جنيه للشراء و33.15 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل نظيره المصري بداية تعاملات اليوم فى البنك المركزي المصري نحو 38.69 جنيه للشراء و38.86 جنيه للبيع.

وثبت الفرنك السويسري في البنك المركزي المصري عند نحو 34.74 جنيه للشراء و34.91 جنيه للبيع.

ووصل سعر 100 ين ياباني في البنك المركزي المصري إلى نحو 20.47 جنيه للشراء و20.56 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأسترالي في البنك المركزي المصري نحو 19.95 جنيه للشراء، و20.06 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف اليوان الصيني، بداية تداولات اليوم في البنك المركزي المصري نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بأسعار صرف العملات العربية، في البنك المركزي المصري بداية تعاملات اليوم، فقد سيطرت عليها حالة من الاستقرار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري.

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم بالبنك المركزي عند نحو 100.16 جنيه للشراء و100.61 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري إلى نحو 8.39 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.

ووصل متوسط سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 81.76 جنيه للشراء، و82.12 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر صرف الريال العماني في البنك المركزي المصري عند نحو 80.06 جنيه للشراء، و80.41 جنيه للبيع.

فيما سجل متوسط سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

واستقر متوسط سعر بيع الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري، بداية اليوم في البنك المركزي المصري ، عند نحو 43.41 جنيه للشراء، و43.70 جنيه للبيع.